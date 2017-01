Auditoría Superior de la Federación anuncia medidas de austeridad

Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados anunció medidas de austeridad en las que prevé ahorros por 50 millones de pesos, para lo cual no subirá los sueldos de sus funcionarios, entre otras acciones.



En un comunicado, el organismo fiscalizador recordó que ha logrado recuperaciones, derivadas de sus auditorías, por más de 108 mil millones de pesos que representan 47 veces su presupuesto actual.



Este plan se lleva a cabo en el ámbito de su autonomía técnica y de gestión, y se compromete a que hará un esfuerzo permanente por racionalizar el uso de los recursos financieros asignados en su presupuesto a lo largo del año.



La ASF reconoció que estas acciones se dan en el contexto de la coyuntura actual, en la que la sociedad tiene la expectativa de que el sector público dé muestras de un ejercicio eficiente y austero del gasto.



Resaltó que la ASF enfrenta una circunstancia histórica derivada de la reestructuración institucional que debe adoptarse como consecuencia de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción.



"La institución debe abordar una nueva realidad en la que se presenta un universo auditable ampliado y tareas inéditas que implican la utilización adicional de capital humano y recursos materiales y financieros, en relación con el mandato anterior", explicó.



Dentro de las medidas de austeridad anunció que aumentará en nueve por ciento el número de auditorías para la Cuenta Pública 2016, con el fin de cumplir con las nuevas tareas encomendadas.



De manera adicional deberá crear, de conformidad con la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dos áreas dedicadas a la investigación y substanciación de faltas administrativas.



Reveló que en los días recientes se realizaron las proyecciones de las economías que se podrán alcanzar y considerarán que serán de 50 millones de pesos.



Precisó que esa cifra será reintegrada a la Tesorería de la Federación con cortes mensuales y reportada a la opinión pública con esa misma periodicidad, con el fin de que se conviertan en recursos disponibles para ser utilizados en otros conceptos.



Además, informó que al ocupar su nueva sede, hará la enajenación de los dos inmuebles que ocupa, y los recursos que obtenga de uno de ellos, al menos 70 millones de pesos, lo devolverá a la Tesorería y el otro podría ser aportado para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.



También informó que no se subirán los sueldos del personal de mandos medios y superiores; medida que está vigente desde hace siete años; además de que los directores generales de la institución no contarán con vehículo asignado ni vales de gasolina.



Se hará la cancelación de renta de inmuebles debido a la ocupación de la nueva sede de la institución; habrá una reducción de 50 por ciento en gastos de difusión; y se bajarán en ciento por ciento los estudios e investigaciones contratados con externos.



Además, se cancelarán las comisiones internacionales, exceptuando aquellas en las que la ASF presida el comité técnico, grupo de trabajo o asamblea correspondiente, y se eliminará la renta de salones y auditorios para eventos.



El organismo se compromete a llevar a cabo revisiones sobre la implementación de las medidas de austeridad anunciadas por diversas entidades públicas.



"Reiteramos que una manera de asegurar el rendimiento positivo de las acciones de la ASF para el país en su conjunto, es que su labor de fiscalización se base en criterios estrictamente técnicos y ajenos a cualquier consideración de carácter político", añadió.