EPN expresa solidaridad con víctimas de ataque en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- El presidente Enrique Peña Nieto visitó en el Hospital Universitario a las personas heridas tras el tiroteo del Colegio Americano; saliendo del nosocomio atendió a los medios de comunicación para expresar su solidaridad hacia las familias de los afectados



Durante su llegada se implementó un fuerte operativo de seguridad por parte de miembros del Estado Mayor y de la Policía Federal.



"El propósito era para ser patente nuestra solidaridad particularmente con las familias de los jóvenes, de la maestra Cecilia, y de los alumnos que lamentablemente resultaron lesionados ante este muy trágico acontecimiento. Sin duda ha sido un hecho que ha consternado a toda la sociedad mexicana y como presidente de México, hoy me hago aquí presente para expresar mi solidaridad con los familiares, conocer el estado de salud que guardan tanto la maestra como los jóvenes y yo espero que tengan una pronta recuperación. Los médicos hoy me comparten qué hay una evolución satisfactoria, pero obviamente es pronto para decirlo", dijo.



"He ofrecido toda la disposición de institutos de salud del gobierno federal para que a partir de la evolución que tengan los pacientes y de requerirse estaremos más que atentos para poder apoyarlos", expresó.



Más tarde, el presidente Peña Nieto se trasladó al Hospital Muguerza Sur, donde se encuentra internada otra de las personas heridas.