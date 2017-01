Instruye INAI a DIF entregar informe sobre recursos públicos entregados a Chihuahua

Chihuahua, Chih.- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), deberá informar sobre los recursos que se ejercieron en 2016 para el estado de Chihuahua, indicanda las cantidades para apyo a zonas prioritarias, así lo determinó el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).



Un particular solicitó que se le informara de acciones y/o recursos que se han ejercido en 2016 para la entidad, enfocados a las zonas de rezago del estado, indicando zonas, tipo de apoyo y cantidades.



El DIF se declaró incompetente para responder al solicitante y siguirió consultar al DIF estatal, con el argumento de que estos organismos son autónomos.



Tras considerar que la respuesta fue evasiva, el particular impuso un recurso de revisión ante el INAI, en viturd de que el DIF tiene la función de prestar paoto en materia de asistencia social a entidades federativas.



Al analizar el caso,el INAI consideró que el DIF no debió declararse incompetente, pues debió activar un procedimiento de búsqueda para identificar programas y acciones ejercidas en el estado de Chihuahua en 2016



Por lo tanto, el INAI instruyó al DIF federal a realizar una nueva búsqueda en todas sus unidades admiistrativas para dar respuesta la solicitud del particular.