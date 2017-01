PAN defenderá a México de amenazas externas: Marko Cortés

Ciudad de México.- Ante las recientes acciones adoptados por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el PAN en la Cámara de Diputados refrendó su postura de emprender acciones para defender a México y los connacionales de las amenazas extranjeras.

Al inaugurar la sesión plenaria de los diputados federales panistas para definirán la agenda legislativa que impulsarán en el periodo de sesiones que inicia el primero de febrero, el líder cameral del PAN, exigió al gobierno firmeza para exigir respeto a los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional.

En su reunión plenaria los diputados federales del PAN se reunieron en privado con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, con quienes analizaron la situación económica del país, las finanzas internacionales y las repercusiones de los tratados comerciales ante la llega de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Afirmó que el PAN harán su parte para defender al país en cualquier terreno.

"Nosotros vamos a seguir defendiendo con todo valor, con toda decisión a México de amenazas extranjeras y vamos a pedir que nuestras autoridades lo hagan, con toda dignidad, con todo valor que nadie ofenda a los mexicanos, que todos respeten a los que vivimos aquí y a los que vivan en cualquier otro país", puntualizo Marko Cortés.

En la sede nacional panista y ante la dirigencia capitalino, el líder de los diputados en San Lázaro, afirmo que el PAN es una oposición responsables con propuesta capaz de lograr la estabilidad social y económica que el país reclama, y no es igual ni Andrés Manuel López Obrador ni al PRI.

"Nosotros no somos la izquierda populista que representa Andrés Manuel López Obrador. Él no propone, ni picha, ni cacha, ni deja batear, simplemente se dedica a criticar. Por eso, nosotros no nos parecemos a esa izquierda demagógica e irresponsable. Tampoco somos el PRI corrupto, ineficiente e insensible, nosotros no pactamos con los enemigos de México, poniendo en riesgo vidas humanas y entregando a la delincuencia estados enteros".

En el terreno electoral, Marko Cortés afirmó que el PAN esta lista para las elecciones del este año en Veracruz, Nayarit, Coahuila y el Estados de México.

“¡Que sepa el gobierno Federal, le vamos a quitar la joya de la corona, porque el PAN va a ganar el Estado de México el próximo junio!", sentenció el líder de los diputados ante fracción parlamentaria reunida en la sede nacional del PAN.