PRD rechaza alianzas con el PAN en Edomex y Coahuila

México, DF.-El Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que es el órgano de mayor decisión de ese partido político, avaló ir sólo con el PT en coalición en las elecciones para renovar la gubernatura del Estado de México, y rechazó también la alianza con el PAN en Coahuila.

En ambos casos el PRD irá con candidato propio.

La alianza pequeña para el Estado de México fue avalada en una reunión a puerta cerrada y en la cual hubo acceso a la prensa.

Con ello, las corrientes Alternativa Democrática Nacional y Vanguardia Progresista le cerraron la puerta a una eventual unión con el PT.

El fundador de la corriente Alternativa Democrática Nacional, Héctor Bautista, y quien fue el principal opositor a la coalición con el PAN no afirmó, ni rechazó la intervención de priistas en la decisión para que el sol azteca conformará una pequeña y poco potente alianza.

"Yo no tengo elementos para asegurar si intervinieron o no intervinieron nosotros no acogimos a la voluntad de la militancia perredista"

Finalmente, con esta decisión, los perrredistas le abren la puerta a postular al diputado local Juan Zepeda como su precandidato, pero esa decisión, será tomada en las próximas horas.