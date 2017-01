PAN lanza convocatoria para candidatos al Estado de México

Ciudad de México.- El PAN lanzó la convocatoria este martes para el registro de precandidatos al gobierno del Estado de México.

La dirigencia nacional del blanquiazul ubica a Josefina Vázquez Mota como la mejor posicionada para competir por la gubernatura de esa entidad, no obstante señala que Vázquez Mota aún no decide si va o no va a la contienda.

En conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, informó que el registro de precandidatos se abrirá este miércoles.

Hasta ahora son seis los panistas que figuran en la aspiración de la candidatura para el gobierno mexiquense, Juan Carlos Núñez Armas y Juan Rodolfo Sánchez, ambos expresidentes municipales de Toluca, José Luis Durán, exalcalde de Naucalpan, Ulises Ramírez, diputado federal, Laura Rojas, senadora y Josefina Vázquez Mota.

El líder de los panistas explicó que el candidato al Estado de México se elegirá mediante el método de designación, como se hizo en Nayarit y Coahuila, donde se designó a los más competitivos.

En caso del Estado de México reconoció que todo los que aspiran son competitivos pero las encuestas ubican a Josefina Vázquez Mota con ventaja.

"Lo que puedo decir sobre ella es que es una candidata sumamente competitiva , en prácticamente todas las encuestas que se han publicado y coincide con las encuestas del Partido Acción Nacional es quien va a adelante y que, sin duda, en caso de ser candidata ganaría esa gubernatura, no es momento aun de tomar esa decisión porque apenas se va a emitir la convocatoria y los distintos aspirantes a quienes se ha mencionado deberán tomar su decisión definitiva de si participan o no en este proceso", aseguró Ricardo Anaya.

El presidente del PAN, habló de que no se concretara la coalición con el PRD en el Estado de México.

"Nosotros siempre supimos que era muy difícil lograr la coalición con el PRD en el Estado de México, la razón por la que no se logró fue muy simple. No logramos coincidir en una candidata o en un candidato que fuera transitable en ambos partidos políticos tanto en el PRD como en el Partido Acción Nacional”.

Anaya refrendó su aprecio por Alejandra Barrales, líder del PRD, a quien reconoció como una mujer inteligente y profesional.