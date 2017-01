México no aceptará una renegociación desfavorable del TLC: Videgaray

Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, reafirmó que México no aceptará ninguna renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que sea desfavorable para el país.

Esto ocurrió durante un pronunciamiento hecho en el Senado de la República, en donde dijo que "por supuesto México no aceptará condiciones que sean desfavorables para el interés de la nación particularmente en materia comercial, si se modifica el Tratado de Libre Comercio como lo dijo ayer el presidente de la República, tiene que ser a partir de una premisa de ganar-ganar. Tiene que ser una posición positiva para México, no algo que le haga daño al país, y por supuesto no vamos a aceptar cualquier negociación del Tratado de Libre Comercio", reiteró el funcionario.

Además, señaló que la propuesta es "tener un mejor Tratado de Libre Comercio" ya que "los tiempos de México los determina México”.

Durante la reunión sostenida durante el martes, el canciller junto a los integrantes de la junta de Coordinación Política del Senado, acordaron que la Cancillería mantendrá una relación estrecha con la Cámara Alta para hacer una defensa conjunta de la política exterior frente a las posturas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En tanto, el titular de la SRE dijo que "el objetivo de esta reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política, ha sido fundamentalmente establecer los mecanismos para la participación activa del Senado a través de sus distintas comisiones en las decisiones de política exterior, el momento nos demanda unidad", y agregó que "el Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pone a las órdenes del Senado para trabajar haciendo equipo por México”.

Así, el Senado trabajará en conjunto para construir grupos de trabajo que colaboren frente a lo que pueda suceder; al concluir el acto se acordó que el canciller acudirá a comparecer ante el Senado en los primeros días de febrero.