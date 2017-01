Movimiento Ciudadano no competirá en elecciones por el Estado de México

Toluca de Lerdo, Estado de México.- Movimiento Ciudadano no competirá en las elecciones para renovar la gubernatura por el Estado de México, además de que valora hacer lo mismo en Coahuila, donde también se elegirá este 4 de junio a un gobernador, así lo anunció el coordinador de la Comisión Operativa de ese partido, Dante Delgado.

El Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano reiteró que el partido político "no va a participar en la elección del Estado de México; no participará por no tener candidato al Estado de México. Seguramente tampoco llevaremos candidato en Coahuila porque no hay un perfil que sea competitivo", aseguró.

Los comicios electorales se llevarán a cabo el 4 de junio próximo para renovar el cargo del Gobernador de la entidad.