Luz verde a muro lastima diplomacia México - EUA: Bolaños

Ciudad de México.- La autorización que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para empezar la construcción del muro en la frontera con México, generó malestar en el Congreso mexicano.



Señalan que la actitud es una afrenta a la buena diplomacia entre ambos países ya que esta decisión se produce en el marco de las pláticas que iniciaron funcionarios tanto de México como de EUA relativas a la revisión de tratado de libre comercio.



Y así reaccionó el Presidente del Congreso de la Unión



“Decirles que como presidente del Congreso lamento el anuncio que se hace, sin ninguna duda lastima la buena diplomacia que debe existir entre ambos países y, sobre todo, también me parece que se trata de un anuncio que nada tiene que ver con un Jefe de Estado, más bien pareciera ser un anuncio de quien quiere empezar a imponer condiciones, en la construcción de una mesa de negociación”, apuntó Javier Bolaños.



Sostuvo que frente a la postura hostil de Trump el presidente de México Enrique Peña Nieto cuenta con el respaldo del Congreso mexicano para defender al país.



El también presidente de la Cámara de Diputados dijo que el ejecutivo mexicano debe estar atento al desarrollo de las negociaciones que encabezan los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y de Economía, Ildefonso Guajardo, y tomar determinaciones firmes en caso de que Estados Unidos pretenda imponer decisiones.



“De la misma forma, me parece que si de estos encuentros que se están dando en este día, se percibiese una señal de prepotencia o de intento de sumisión a nuestro país, haciendo prevalecer los intereses de Estados Unidos, entonces, a mí me parece que el titular del Ejecutivo Federal, nuestro presidente, tendría que considerar la visita que tiene programada a los Estadios Unidos. Debemos tener la convicción y al claridad de que el respeto a nuestro presidente lo debemos hacer valer todos. El presidente Peña Nieto cuenta con el Congreso mexicano”, aseguró el panista Javier Bolaños.