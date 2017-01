Grupo Parlamentario del PRI apoyará decisión de EPN sobre visita a EUA

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, se pronunció por mantener el diálogo con el gobierno de Estados Unidos, pero aclaró que respalda al presidente Enrique Peña Nieto en su decisión de reunirse o no con Donald Trump, luego de las declaraciones amenazantes que ha hecho el presidente estadounidense en contra de México.



Gamboa Patrón calificó lo dicho por Trumo como una ofensa para nuestro país y los mexicanos.



“Es una ofensa a los mexicanos, lastima la dignidad de los mexicanos. Si Estados Unidos, -y está en su derecho-, un país democrático, quiere construir un muro, que lo hagan con el dinero de ellos; nosotros lo que queremos, como mexicanos, es tener puente que nos permita dialogar con la primera potencia en el mundo, que creo y lo digo con sinceridad, es fundamental el diálogo; pero, si va a ir o no va a ir, es una decisión sólo y exclusiva del Presidente Enrique Peña Nieto, que nosotros vamos a respaldar”, dijo Gamboa y reiteró que todo el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado apoya sin reservas al presidente Peña Nieto en bien de la unidad del país.



“Yo y el Grupo Parlamentario del PRI apoyaremos al Presidente de la República, porque lo único que deseamos es la unidad de los mexicanos en estos momentos, que estamos viviendo una nueva etapa, con un nuevo Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que en la política lo que tenemos que privilegiar, los que tenemos el privilegio de servir a la gente, es privilegiar el diálogo. Creo que eso es lo que está pensando el Presidente Enrique Peña Nieto, sabe perfectamente la importancia de esta relación. Y estoy seguro que es a través del diálogo y no de las confrontaciones; pero, de ninguna manera, como lo dijo, menos la sumisión”, aclaró el senador Gamboa.