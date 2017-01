EPN lamenta y reprueba la decisión de construir muro en EUA

Ciudad de México.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, apuntó en un mensaje a la nación que lamenta y reprueba las acciones tomadas por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para la construcción de un muro "que lejos de unirnos nos divide".



"México ofrece y exige respeto como la nación soberana que somos", remarcó, al mismo tiempo que indicó que giró órdenes a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se refuercen las medidas de protección a los connacionales que radican en Estados Unidos.



"Los 50 consulados que se encuentran en EUA se convertirán en verdaderas defensorías de migrantes. Nuestras comunidades no están solas y es necesario que se garantice la protección que requieran", añadió.



“Como presidente asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de los mexicanos; es mi deber encarar problemas y enfrentar desafíos", apuntó.



“Con base en reporte de funcionarios mexicanos que en este momento están Washington, representación de Cámara de Senadores y la Conferencia Nacional de gobernadores (Conago) habré de tomar decisiones sobre los pasos a seguir, México ofrece y exige respeto como la nación soberana que somos”, resaltó.



"Convoco a legisladores y a la sociedad a que sumemos esfuerzos para enfrentar esta situación. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro. Estas órdenes ejecutivas ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando las nuevas reglas de cooperación con la región de Norteamérica", remarcó.