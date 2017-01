Pide Partido Verde a Trump mirar hacia la frontera sur de México

Ciudad de México- La fracción del Partido Verde en el Senado de la República expresó su apoyo incondicional al presidente Enrique Peña Nieto en su decisión de cancelar la reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump.



El coordinador de este grupo parlamentario, Carlos Puente, declaró que si bien construcción del muro duele y lastima, en realidad "no nos afecta ni nos afectará como mexicanos".



Destacó que, incluso, cuando el día de ayer el presidente republicano declaró que requería de un vecino estable, económicamente sólido y en paz, el peso mexicano se fortaleció y se posicionó como la moneda internacional que ha ganado más terreno en las últimas semanas.



"Si bien en el Partido Verde no compartimos la decisión del muro, consideramos que si esta se da, ayudará a contener el tráfico de armas y de drogas ilegales, el principal problema de generación de violencia en nuestro país. Nuestro instituto político apoya incondicionalmente y sin regateos a nuestro Jefe de Estado", dijo Puente Salas durante una conferencia de prensa.



El ecologista subrayó que México está dispuesto a colaborar con el vecino país para contener el flujo ilegal de personas de centro y Sudamérica, pues la inmigración de indocumentados hacia los Estados Unidos en 2016 fue de 600 mil personas, de las cuales sólo el 14 por ciento de estas fueron mexicanos.



"Con claridad y contundencia decimos que no, no invertiremos un solo centavo en la construcción del muro fronterizo, pero sí estamos dispuestos a que, como país con responsabilidad global y compartida en conjunto con los Estados Unidos, invertir en la frontera sur como una alternativa de desarrollo, prosperidad y de seguridad para el hemisferio. Precisamente en esa región está el origen y la mayoría de la migración ilegal con el 86 por ciento", subrayó.



Finalmente, el senador dijo que las negociaciones bilaterales no se pueden ni se deberán suspender, pues éstas deben tener un carácter permanente y deberán rendir frutos a corto plaz