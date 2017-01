Muro lo pagarían los estadounidenses con impuesto del 20%: Videgaray

Ciudad de México.- El canciller Luis Videgaray aseguró que la negociaciones con el gobierno de Estados Unidos continúan y que han encontrado puntos de coincidencia con los miembros del gabinete norteamericano con quienes se han entrevistado.



Sobre el anunció del muro que hizo el presidente de EUA, Donald Trump, aseguró que construirlo es decisión soberana de ese país, pero buscar que México lo pague es una propuesta inaceptable.



"Las familias en sus viviendas tienen muros que dividen las casas de uno y del otro, pero los ciudadanos no le exigen a vecinos que paguen el muro de su casa", expresó.



El titular de la SRE reveló que la delegación mexicana que lo acompaña afinaba esta mañana detalles de la visita del presidente Enrique Peña Nieto -programada para el martes 31 de enero- cuando los sorprendió lo dicho por Trump en una conferencia de prensa.



Por dicha situación se le comunicó a la Casa Blanca que el presidente Peña Nieto consideró que era inviable el encuentro en Washington.



Videgaray opinó que si se impone el arancel a productos mexicanos, el muro lo pagaría el consumidor de la Unión Americana.



El canciller afirmó "nos sentimos orgullosos de representar al pueblo de México y nos sentimos contrariados por lo ocurrido con el presidente Trump. Esto no es una estrategia de negociación, es un límite que no vamos a cruzar, se trata de la dignidad del país".



Todavía no se ha interrumpido el diálogo, continúa, hace un momento estuvimos en la Casa Blanca para ver opciones para iniciar negociaciones y estamos platicando para ver en qué momento se pueden encontrar los presidentes", aseveró.