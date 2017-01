Cámara de Diputados advierte que no destinará recursos para muro

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados colaborará con el presidente Enrique Peña Nieto en las líneas de acciones para defender los intereses de los mexicanos frente a Estados Unidos.

Este viernes acudirán a la reunión que convoco el Jefe del Ejecutivo en Los Pinos.



En un pronunciamiento realizado sobre los últimos acontecimientos en la relación México-Estados Unidos, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Partido Verde, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro, refrendaron la unidad del Congreso para respaldar al presidente en la toma de decisiones para hacer valer la soberanía, el respeto, la dignidad y los derechos de los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional.



Anunciaron que asistirán a la invitación de la Presidencia de la República al filo del medio día de este viernes.



"La Junta de Coordinación Política de la Cámara Diputados se declara lista para participar en la definición de las líneas de acción y defensa de los legítimos intereses de los mexicanos donde quiera que estos se encuentren, junto con la presidencia de la República y el gobierno federal en el marco de la colaboración entre el H Congreso de la Unión y el ejecutivo federal, velando por los intereses supremos de la nación", afirmó Francisco Martínez Neri, presidente de la Jucopo al dar lectura al acuerdo.



La Cámara de Diputados condenó las acciones del gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump, que atentan contra la dignidad de nuestro país y refrendó la postura de México de de tender puente y no muros que dividen.



"Los mexicanos no pagaremos por ningún muro en nuestra frontera; esta Cámara no asignará recurso alguno para su financiamiento. Este órgano de gobierno se pronuncia por una relación basada en el mutuo respeto, la cooperación, la seguridad y el desarrollo compartido de ambas naciones", afirmó.



También dieron su respaldo al presidente Enrique Peña Nieto por cancelar la reunión con Donald Trump.



"La Cámara de Diputados expresa su respaldo a las acciones que el Jefe del Estado mexicano, de manera concertada y conjunta con el Congreso de la Unión habrá de emprender para proteger el interés de todos los mexicanos, en tanto representante de la unidad nacional de toda la sociedad mexicana. Así mismo, apoya y respalda unanimente su decisión de no acudir a la reunión de trabajo con el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump programa para el Martes 31 de enero".



En el pronunciamiento firmado por las fuerzas políticas del país, hicieron un exhorto para acudir a la comunidad y los organismos internacionales para pedir la solidaridad internacional y condenar la construcción del muro y exigir el respeto entre las naciones.



Ratificaron la postura de defender los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacifica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de fuerza en las relaciones internacionales, la cooperación, el respeto, la protección de los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacionales.



También pidieron a la cancillería mexicana solicitar ante el congreso de estados unidos la celebración de una reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, con el fin de revisar el estado de las relaciones bilaterales y construir una agenda que beneficie los intereses entre ambas naciones.