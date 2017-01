Mancera pide a Peña frenar 'gasolinazo', que podría ser de 8%

Ciudad de México.- El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, urgió de nueva cuenta al gobierno federal a no aumentar durante el mes de febrero, el precios de las gasolinas.



Esto después de que especialistas advierten que durante febrero el precio de la gasolina se puede incrementar hasta un ocho por ciento.



Miguel Ángel Mancera advirtió que un nuevo gasolinazo podría dañar la unidad a la que se ha convocado ante las amenazas del presidente Donald Trump.



"Reiterar mi petición al gobierno federal, al presidente de la república: trabajemos juntos para evitar un gasolinazo en febrero, trabajemos juntos para que eso no se de hoy, estamos juntos y aprovechemos esto. No creemos sea conveniente adicionar un ingrediente que rompa esta unidad, esto es por lo que debemos trabajar y le dejo ese mensaje al gobierno federal”, comentó durante su discurso en la Asamblea de Autoridades Locales de México.



El alza en el precio de las gasolinas durante enero dejó decenas de protestas en todo el país.