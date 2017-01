Senado de la República recuerda a víctimas del Holocausto

Ciudad de México.- En el Senado de la República se recordó a las víctimas por el Holocausto. Ahí la senadora del PRD, Angélica de la Peña, hizo el pronunciamiento oficial. Se refirió a la necesidad de no olvidar la historia de lo sucedido con la Alemania Nazi para no repetir nunca más lo sucedido en esos hechos de terror.



También convocó a trabajar para que en la humanidad ningún líder se pueda erigir como el todo poderoso y actúe en contra de la misma humanidad.



"Cuando quien es presa del odio o animadversión a otras personas o grupos por determinadas condiciones y ocupa un encargo de poder, la repulsa se convierte en un motivo político para el fundamentalismo de sus acciones, las cuales pueden comenzar siendo discriminatorias y en un poco tiempo, muy poco tiempo, transformarse en destructivas o letales. La historia de la humanidad ha evidenciado lo terrible que puede ser alguien que detente el poder y crea en la superioridad de su raza o sienta animadversión hacia lo diferente y con base en el poder que ejerce ordene acciones que excluyan o aniquilen sin ningún recato moral o ética", dijo la senadora del PRD.



En su discurso insistió en que esos pasajes terribles de la historia no se deben repetir.



"No se pueden desestimar ciertas condiciones de incertidumbre o situaciones económicas y sociales depresivas de una sociedad o país, las cuales ciertamente abonan al encumbramiento de líderes movidos por los odios hacia otros. Contar la historia para no olvidarla y para no repetirla nos obliga a ser precisos y precisas en no confundirnos con la buena fe y confianza de que los otros no son tan malos como aparentan. Y no me estoy refiriendo a esta historia reciente que se ha escrito en las últimas semanas y en las últimas horas en América del Norte, ente Estados Unidos y México, sino me estoy refiriendo a la asunción como Canciller en 1933 de Adolfo Hitler. Alemania fue llevada por el camino del racismo y el autoritarismo bajo la mano de un carismático demagógico que pregonó un discurso de cambio hasta su encumbramiento como presidente", destacó la senadora de la Peña.