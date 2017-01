EPN ordena destinar los ahorros del Congreso a consulados en EUA

Ciudad de México.- Mil millones de pesos destinará el gobierno mexicano para ayuda consular y la protección de los connacionales en los Estados Unidos, esta fue una de las determinaciones de la reunión entre el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y senadores.



“Esa resignación de mil millones de pesos iría directamente a los consulados. Es un mensaje importantísimo para nuestros migrantes que están desesperados, que están preocupados por las deportaciones, que requieren de traductores, de despachos jurídicos, de abogados, que se desplgieue todo un ejército en la protección de nuestros migrantes. Me parece que el presidente actúa de manera sensible en un tema tan importante”, dijo en entrevista el el presidente del Senado, Pablo Escudero.



Los legisladores también acordaron analizar la posibilidad de renegociar el TLCAN, por lo que los senadores manifestaron su disposición de acompañar las tareas del canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo con sus homólogos en el vecino país, ya que “las negociaciones para los temas importantes de este país no han iniciado”.



Además, se acordó la creación de mesas de trabajo entre el Senado, la Cámara de Diputados y la cancillería para impulsar una política nacional e impulsar la realización de acciones concretas en cada ámbito.



Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo hicieron saber a los legisladores que la reunión con funcionarios del gobierno de Donald Trump fue de claroscuros.



No obstante, “nos dejaron claro que hubo siempre una puerta abierta para seguir platicando y negociando y para seguir avanzando”, indicó Escudero Morales.



El presidente del Senado reconoció que Enrique Peña Nieto es un presidente “echado para adelante” y se encuentra contento de recibir el respaldo de las fuerzas políticas.



“Si el Congreso está unido, si estamos unidos con los empresarios y los medios de comunicación, si el país se une ante un gran reto y un gran desafío, sin duda el país podrá superar cualquier barrera, cualquier inconveniente y cualquier reto”, remató el ecologista.