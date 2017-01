Senadora recomienda aplicar impuestos a productos de EUA

Ciudad de México.- La senadora del PRD Angélica de la Peña recomendó al gobierno federal aplicar impuestos a los productos que vienen de Estados Unidos si insiste Donald Trump aplicar impuestos a las importaciones a México.



“No es posible permitirle a este señor que esté amenazándonos con elevar los impuestos a los productos mexicanos que van a Estados Unidos me parece que en ese sentido México no debe pecar de ingenuidad. Estamos hermanados de mucho tiempo y así como van productos mexicanos a Estados Unidos vienen productos de Estados Unidos a México, me parece que si él toma esa decisión, nosotros también tenemos que hacer lo mismo a los productos norteamericanos y entonces pues ese camino no es la solución”, añadió.