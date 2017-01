Unidad y respaldo a EPN frente a acciones de Trump: Norberto Rivera

Ciudad de México.- Ante fieles católicos, el cardenal Norberto Rivera Carrera, convocó a los mexicanos a mantenerse unidos y dar su respaldo al presidente Enrique Peña Nieto, para hacer frente a las acciones que el mandatario norteamericano, Donald Trump, ha emprendido en contra de los migrantes, la economía, las empresas y fuentes de empleo.



No obstante, recomendó no caer en provocaciones y apostarle al diálogo pacífico.El cardenal convocó a no caer en provocaciones y apostar por el diálogo México - Estados Unidos.



“La fuerza de los mexicanos esta precisamente en la unidad nacional, en el respaldo a nuestro gobierno, que con toda razón ha dejado en claro que la dignidad y soberanía nacional no son negociables. Pese a la provocación y las agresiones del presidente estadounidense, México, como tantas veces lo ha reiterado el papa Francisco, debe creer en el diálogo , debe optar por los puentes y no por el muro de la vergüenza, ese muro de la ignominia que no defenderá a los Estados Unidos sino que lo aislara no solo de México y Latinoamérica sino también del mundo”, comentó.



Al término de la homilía de este domingo, Norberto Rivera emitió un mensaje en torno a situación que viven México y Estados Unidos.



Desde la catedral de la Ciudad de México, el arzobispo primado, pidió la solidaridad de los ciudadanos norteamericanos con nuestro país.

El cardenal convocó a los mexicanos no caer en el desanimo por la situación que hoy atraviesa la relación entre México y Estados Unidos.



Durante la homilía, los fieles católicos elevaron sus oraciones también para el presidente Enrique Peña Nieto en las negociaciones con Estados Unidos y que estas beneficien a México.



Hicieron votos para que los ciudadanos dejar a un lado las diferencias políticias, ideológicas y religiosas para lograr la unidad que requiere el país para hacer frente al frente al reto que impone Estados Unidos.