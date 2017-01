México va por diversificación con Latinoamérica, Europa y Asia

Ciudad de México.- El canciller Luis Videgaray Caso afirmó que México ya inició trabajos para intensificar su presencia, relaciones y tratados comerciales con América Latina, Europa, Asia y África.



Al participar en la Reunión Plenaria de Senadores priistas expuso la estrategia del gobierno mexicano ante la coyuntura comercial con Estados Unidos, con quien -dijo- no está roto el diálogo pero tampoco se aceptará cualquier condición en las negociaciones, como el tema del muro.



En la sede del Senado, explicó que como parte de esa estrategia y por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto se ha intensificado la presencia de México en América Latina, sobre todo los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, es decir Guatemala, Honduras y El Salvador.



Asimismo, sostuvo ante los senadores que coordina Emilio Gamboa Patrón, que México estrechará vínculos con las naciones que conforman la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Perú y Colombia.



Videgaray Caso indicó que también se prevén acuerdos de materia comercial con los dos grandes países del cono sur, es decir Brasil y Argentina, con quienes ya se tienen pláticas formales. “Está es la hora de estar más cerca que nunca”.



Con Europa, México busca la modernización del acuerdo comercial, lo cual incluye un Tratado de Libre Comercio; y con Asia, pues se tienen más oportunidades que nunca ante el colapso del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).



Ante ello, se iniciarán negociaciones de carácter bilateral con naciones como Japón y Corea del Sur; se pretende fortalecer la relación comercial y las exportaciones con China y otras regiones del mundo, como África. “Con todo el mundo tenemos oportunidades”, subrayó.



Sobre el tema de Estados Unidos, el canciller planteó que “hay momentos en la vida en que hay que saber decir que no”, aún entre amigos, socios, aliados, como lo es el vecino país del norte.



Sin embargo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró que el diálogo con Estados Unidos no está roto, y prueba de ello es la conversación telefónica del vienes pasado entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump.



Recalcó que la ruta de diálogo es intensa y tendrá buenos resultados para ambos países, porque México establecerá límites y no aceptará cualquier condición.



Videgaray Caso expuso a los senadores que México requiere ir a dicha negociación con Estados Unidos con principios y objetivos claros, como partir de una referencia norteamericana, es decir que participe también Canadá.



Una negociación integral, que no sólo incluya el comercio, también otros como la migración y seguridad, que el gobierno de Estados Unidos respete los protocolos de deportaciones.



En materia de comercio, abundó, se busca una verdadera integración de América del Norte, que los empresarios mexicanos puedan seguir exportando sin aranceles.



El titular de la SRE agregó que el acuerdo comercial debe fomentar los salarios en México, no seguir atrayendo inversiones a raíz de mano de obra barata.



“Se trata de que el TLCAN -Tratado de Libre Comercio de América del Norte- resulte no solo en muchos trabajos”, sino en mejores pagos, destacó el secretario de Relaciones Exteriores.