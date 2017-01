No habrá aumento al precio de la gasolina, creo: Graco Ramírez

Ciudad de México.- El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, Graco Ramírez, confía en que la Secretaría de Hacienda no haga realidad el aumento del precio de la gasolina, como se tiene previsto para los primeros días de febrero.



“No va a haber gasolinazo, yo creo”, declaró el también gobernador de Morelos, luego de participar en la reunión plenaria de los diputados federales del PRD que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados.



Señaló que la Conago mantiene pláticas con las autoridades de la Secretaría de Hacienda para cancelar el ajuste ya que este no es momento de aplicar una nueva alza al precio de los combustibles.



Cuestionado sobre el calendario definido para aplicar un nuevo gasolinazo el proximo 3 de febrero, respondió Graco Ramírez: "Vamos a ver. Nos vemos el 14 de febrero, el día de la amistad. No va a haber gasolinazo, yo creo. Ya les dije que hemos ido construyendo un consenso en la Conago con el secretario de Hacienda y le hemos planteado reiteradamente la inconveniencia de que se haga ese ajuste”.



Graco Ramírez, informo que este martes los gobernadores de la Conago se reunirán con el presidente, Enrique Peña Nieto, en Los Pinos, para tratar las dificultades en la relaciones entre México y Estados Unidos, luego de los ataques de Donald Trump.



Adelantó que el gasolinazo no será tema a tratar en la reunión con el Jefe del Ejecutivo Federal.



“Lo que quiero decirles es que el gasolinazo no es el tema de la política exterior. Es un tema que va más allá y no es una condición el tema de los combustibles para acordar una postura”, sentenció el presidente de la Conago.



Poco antes, ante los diputados del PRD, reunidos en su plenaria, el gobernador de Morelos pidió a los legisladores no perder de vista que el enemigo, en estos momentos, no es Estados Unidos, como país ni sus ciudadanos, sino Donald Trump.