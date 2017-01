México gastará 50 mdd para que abogados defiendan a connacionales en EUA

Ciudad de México.- El canciller Luis Videgaray informó que México gastará unos 50 millones de dólares para contratar abogados a fin de defender a sus nacionales que enfrenten deportación en Estados Unidos.



El dinero también se destinará a programas de divulgación, para "promover el respeto a los derechos de los mexicanos" precisó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.



"Vamos a enfocar los recursos a un objetivo fundamental, que es la defensoría de los derechos de los mexicanos. Eso significa asesoría legal, difusión de información, contratación de despachos de abogados donde sea necesario", afirmó.



"No se trata, quiero dejar claro, de entorpecer la aplicación de la ley en los Estados Unidos, ni mucho menos oponernos a la aplicación de la ley", agregó.



Videgaray agregó que México entiende "con claridad que será necesario hacer unas adecuaciones" al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, dijo que México no aceptará regresar al sistema de cuotas de importación o a aranceles proteccionistas.



Estas adecuaciones no pueden consistir en un sesgo proteccionista que implica regresar al pasado de cupos administrados o de los aranceles", precisó.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido renegociar el TLCAN y aumentar las deportaciones, posiciones que han causado fricciones importantes con México.