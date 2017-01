CCE recomienda frenar nuevo aumento a la gasolina

Ciudad de México.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, se pronunció por mantener, en esta ocasión, el precio que se etiquetó a las gasolinas desde principios de este año.



Dijo que es posible postergar el aumento si es que el análisis que haga la Secretaría de Hacienda de las variables y de los márgenes de la recaudación es favorable.



"El llamado del Consejo es a revisar los números, revisar el proceso y esperamos que la Secretaría de Hacienda cuente con los espacios en sus números suficientes para mantener los precios como estaban".



No obstante, el representante del sector empresarial consideró que México "va en camino correcto" en materia de apertura y distribución de combustibles, pero es necesario este proceso debe darse en la medida en que lo permita la coyuntura política y social que hoy vive el país".



El presidente de Consejo Coordinador Empresarial pidió que en caso de que la decisión de Hacienda no favorezca la baja del precio de la gasolina se actué con madurez para mantener la unidad del país, ya que no actuar conforme a las variables internacionales y mantener los precios de los combustibles de manera ficticia habrá espiral inflacionaria que será más dolorosa para el país.