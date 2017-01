Podría habre renegociación del TLC en no menos de tres meses: Guajardo

Ciudad de México.- El secretario de Economía Ildefonso Guajardo aseguró que si habrá renegociación del TLC con Estados Unidos pero no podrá ser antes de tres meses.



Al participar en la reunión Plenaria de Senadores del PRI, Ildefonso Guajardo explicó que si Estados Unidos decidiera iniciar el proceso de negociación su legislación los obliga a dar aviso con tiempo de anticipación.



"Yo creo que esta negociación aún no arranca, y mientras no arranque la ley que rige el comercio en América del Norte se llama el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para que quede claro a los agentes económicos que esa realidad no cambia mientras no se analice y termine el esfuerzo de negociación, es fundamental que en planeación a ese momento, que no iniciará ni mañana, ni la próxima semana, porque nuestros vecinos tienen un marco regulatorio que los obliga a notificar antes de iniciar negociaciones. Esto quiere decir que si en Estado Unidos hubiera alguna notificación para ello esta semana, habría que esperar 90 días para iniciar un proceso formal de negociaciones", dijo Ildefonso Guajardo.



Además destacó que de haber renegociación exigirán que esté participando también el gobierno de Canadá.



"El primer pilar, si uno se va a sentar a una mesa de negociación que por naturaleza debe y tiene que ser trilateral, tiene que partir del principio que las partes que se sientan a negociar tienen la misma valoración de lo que ha sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", destacó el funcionario.



Y aclaró que habrá renegociación pero debe estar inspirada en cómo hacer mejor el acuerdo y no adoptar influencias que el tiempo ha demostrado que no funcionan.