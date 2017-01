Barrales condiciona reunión con PRI si cancelan 'gasolinazo'

AMLO promete no crear más...

Ciudad de México- La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, condicionó su participación en la reunión de líderes de partidos nacionales convocada por el dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, si su partido acepta dar marcha atrás al aumento del precio de las gasolinas en el país.



Entrevistada luego de inaugurar la reunión plenaria de los diputados federales del PRD, dijo que su partido sabe y reconoce que es necesaria la unidad nacional para defender al país y a los mexicanos de los ataque de Donald Trump, pero es necesario que el PRI de señales verdaderas de estar de lado del pueblo.



Consideró que hoy los priistas tiene la oportunidad de incluir en la agenda de la Cámara de Diputados la discusión para realizar modificaciones legislativas y cancelar el gasolinazo.



"Si el PRI quiere ir a esta convocatoria, bueno, pues yo le pediría al presidente de ese partido que nos ayudara con sus votos, con sus legisladores a abrir ese periodo extraordinario que se está solicitando, o meter en la agenda de manera especifica el NO al gasolinazo, si están en esa idea verdaderamente de apoyar a las familias mexicanas, me parece que sería la mejor señal… que se sumen a meter este tema en la agenda y ya no abría el problema de tema del tiempo", aseveró la líder del PRD.



Alejandra Barrales insistió en que la posible reunión de unidad entre líderes de partidos nacionales debe ser convocada por personajes de la sociedad civil con calidad moral, como Cuauhtémoc Cárdenas o Enrique Krauze, entre otros.