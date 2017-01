Líder del PRI pide al gobierno federal frenar gasolinazo de febrero

AMLO promete no crear más...

Ciudad de México.- El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, pidió al gobierno federal buscar los mecanismos necesarios para no aumentar la gasolina como se tiene previsto en el mes de febrero.



Al participar en la reunión plenaria que llevan a cabo diputados federales priistas, Ochoa Reza dijo que si bien es cierto que el precio de los combustibles depende de los precios internacionales y de la cotización del dólar, es necesario tomar decisiones para cuidar el patrimonio, el bienestar y la economía familias, que es una de las razones principales en la agenda política y social del PRI.



“Por esa razón desde esta tribuna hago un llamado muy importante a nombre del priismo nacional para que desde el gobierno de la república se encuentren todas las medidas técnicas y responsables para que no aumente el precio de los combustibles en nuestro país. Ante el escenario que vivimos todos los mexicanos es muy importante que con responsabilidad busquemos que en este mes de febrero no exista cambio alguno en los precios de los combustibles”, señaló el presidente nacional del PRI.