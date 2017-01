Presidente israelí llama a EPN y lamenta malentendido con México

Ciudad de México.- El presidente de Israel, Reuven Rivlin, habló con su homólogo Enrique Peña Nieto por el polémico tuit del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

“Fue un placer hablar con mi amigo el presidente de México. Nuestros 2 estados tienen muchos intereses comunes. Espero verlo pronto en Jerusalén”, dijo Reuven Rivlin.

It was a pleasure to talk to my friend Pres @EPN of Mexico. Our 2 states have many common interests. Hope to see him soon in Jerusalem 🇮🇱🇲🇽