Narro desestima casos de niños tratados con agua destilada en Veracruz

Ciudd de México.- El secretario de Salud, José Narro Robles, aseveró que ni un peso destinado a la salud de los mexicanos puede ser desperdiciado o desviado para otros fines.



Al participar en la Reunión Plenaria de Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció que los recursos para el Sector Salud siempre son escasos e insuficientes, por lo que “lo que no podemos hacer es desperdiciarlos”.



“Lo que no podemos hacer es que un peso que va para la salud se vaya a cualquier otra tarea, por justificada que sea. Lo de salud para la salud, porque hay necesidad, porque se requiere, porque es justo y porque desde el Congreso así se determina”, argumentó.



Ante a los senadores priistas que coordina Emilio Gamboa Patrón, Narro Robles aseguró que se trabaja para el fortalecimiento del Sector Salud en el país y no para su privatización.



Respecto a las denuncias presentadas en Veracruz por el presunto uso de medicamentos clonados o falsos durante el gobierno de Javier Duarte, dijo que hasta el momento no hay ninguna evidencia, pero hay desconfianza hacia las instituciones del sector salud de la entidad.



Por ello, afirmó que han solicitado información a las autoridades de esa entidad, “para que nos digan si tienen información adicional respecto a quién se le aplicó en lugar de un medicamento, agua destilada”.



El funcionario alertó que la incertidumbre que se ha generado “lastima mucho a las instituciones, pero también a los niños que tienen un problema y, en estos momentos, sus padres dudan de si llevarlos o no”.