Gasolina debe bajar de precio este sábado: Mario Delgado

Ciudad de México.- El senador Mario Delgado consideró que el precio de las gasolinas en México debe bajar este sábado, en lugar de incrementarse.



El legislador morenista argumentó que el precio de referencia internacional de la gasolina, el precio spot de la Costa del Golfo en Texas, pasó de $9.25 pesos por litro, al inicio del año a $8.25 pesos al cierre del 30 de enero de 2017.



Así, usando la misma metodología de la Secretaría de Hacienda y desglosando los componentes del precio de la gasolina, los precios para el mes de febrero deberían ser de 15.18 pesos para la gasolina Magna y de 16.41 pesos para la gasolina Premium.



"No hay elementos para que suba la gasolina este 4 de febrero, por eso, seguimos insistiendo en que tengamos un febrero sin gasolinazo y no solo eso, también estamos exigiendo que el precio baje. Los números no mienten, y la metodología nos dice que deben bajar los precios", reiteró Delgado Carrillo en una breve rueda de prensa.