Profeco interpone 6 denuncias en PGR contra gasolineras

Ciudad de México.- El Procurador Federal de Protección al Consumidor, Ernesto Nemer Álvarez, informó que se han presentado 6 denuncias penales ante la PGR en contra de concesionarios de gasolineras por no despachar litros de a litro. Advirtió la sanción podría alcanzar hasta 10 años de cárcel.



Señalo que 4 de estos establecimientos están ubicados en Puebla, 1 en la Ciudad de México y otro más en el Estado de México.



El titular de la Profeco dijo que se tomó la determinación de presentar las denuncias luego de que las 6 estaciones de servicio de combustibles no permitieron ser verificadas por los inspectores de la Procuraduría para garantizar que no se cometieran abusos en contra de los consumidores.



Recordó que de acuerdo a la ley no despachar litros completos es un delito que se castiga con cárcel.



"En ese momento, se supone, al no permitir la verificación es porque se presume que no están dando litros de a litro, entones, la Ley Federal de Protección al consumidor nos da la facultad, primero, para imponer medidas de apremio que son 250 mil pesos como multa a cada una y segundo lugar; presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Republica, que hay una pena de hasta 10 años a quien incurra en este delito”, sentenció el titular de la Profeco.



Entrevistado al término de una reunión con diputados del PRI, Ernesto Nemer puntualizó que la Profeco ha detectado sólo dos establecimientos expendedores de gasolina que vendían el litro, 49 centavos arriba del precio tope, por lo que se notificó a la Comisión Reguladora de Energía para su intervención.



Por otra parte, el Procurador Federal de Protección al Consumidor aseguró que a raíz del aumento del precio de la gasolina no se han registrado aumentos generalizados de productos básicos en el país, aunque reconoció que en el caso de la tortilla hay quienes abusan de los consumidores.



“En algunos casos de un peso, de uno 10, uno 30, acuérdense ustedes que el precio de la tortilla es diferenciado a nivel nacional, en cada región es distinta, la composición es distinta, si es harina de maíz, si es nixtamal o si es una mezcla en cada estado, en cada región es distinta y en eso estamos trabajando para que no haya por supuesto, un incremento generalizado, que no existe".



La Porfeco ha realizado 26 mil requerimientos de información a productores de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Veracruz, ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua y Chiapas, entre otros, para verificar el costo de los insumos y cotejarlo con el precio al consumidor.