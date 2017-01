Constitución de la Ciudad de México será publicada en dos días más

Deportaciones no serán tan...

Ciudad de México.- Integrantes de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de la Ciudad de México coincidieron en que el documento no necesita una eventual promulgación del Ejecutivo local o federal.



Por ello, aseguraron que tras la ceremonia de conclusión en dos días más se podrá publicar el documento más importante de la capital del país.



"Posteriormente la Asamblea Constituyente hará la publicación respectiva del texto constitucional es una facultad de esta asamblea Constituyente, no requiere, ninguna otra formalidad que la asamblea defina el tiempo y el momento que seguramente será en un par de días", dijo el constituyente del PAN Santiago Taboada.



De esta manera, también señaló que este documento ya no necesita ser revisado para su publicación, puesto que ya pasó por la conferencia armonización.