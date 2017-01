Deportaciones no serán tan fáciles como plantea EUA: Osorio

Ciudad de México.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que el país está preparado ante un eventual aumento en el regreso de connacionales desde Estados Unidos, aunque aclaró que "la deportación no puede ser tan fácil como se está planteando".



En el marco de su participación en la Reunión Plenaria de Senadores del PRI se refirió a las intenciones del nuevo gobierno estadunidense de deportar a mexicanos "irregulares", como se les cataloga en el país vecino del norte.



Expuso que seis millones de connacionales carecen de documentos migratorios en Estados Unidos y una parte importante de ellos vive en las llamadas "ciudades santuario", por lo que "la deportación no puede ser tan fácil como se está planteando".



Sostuvo sin embargo que en caso de que regresen más connacionales al país "no nos toman con la puerta en la mano, estamos perfectamente preparados", y aludió al Programa Somos Mexicanos instrumentado desde 2014.



Recordó que el gobierno de Barack Obama, en ocho años, deportó a unos 2.5 millones de mexicanos y actualmente la tasa de migración de connacionales que cruzan la frontera para trabajar en Estados Unidos es de cero, porque están retornado, sea voluntariamente o por deportación, más de los que se van.



Osorio Chong ejemplificó que en 2007 emigraron 880 mil mexicanos a Estados Unidos y en 2015 sólo 90 mil. Este último año regresaron 345 mil a territorio nacional, de ellos alrededor de 120 mil lo hicieron por decisión personal.



Sin embargo, informó que el Presidente de la República lo ha instruido para que en caso de que aumenten las deportaciones en las próximas semanas o meses se otorguen mayores recursos para recibirlos dignamente y darles mejores alternativas de vida.



Destacó los distintos acuerdos y programas en materia migratoria y de seguridad que existen con Estados Unidos desde antes del arribo de Donald Trump a la presidencia de ese país, como es la deportación y repatriación ordenada.



"Hasta hace cuatro años se recibía a estos más de 300 mil nacionales sin conocimiento de la autoridad mexicana, sin recursos y sin identificación" y actualmente hay un acuerdo para que las mismas se realicen en lugares y horarios acordados, donde se les da orientación, atención médica, su CURP y alimentación.



Indicó que hay acuerdos con sectores productivos para que los paisanos que regresen se integren al campo laboral en sus estados de origen, aprovechando su capacitación y que son bilingües.



Informó a los senadores que en la última semana se han recibido en promedio entre 250 y 550 mexicanos diariamente que son deportados, lo cual no es gran variación.



Comentó que en cárceles estadunidenses hay 25 mil connacionales presos "y están hablando de 2.5 millones de personas que tienen antecedentes penales o que son catalogados como "delincuentes". "No los consideramos así, tenemos información al respecto que son faltas administrativas", concluyó.