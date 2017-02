Partidos instan a concretar agenda nacional por encima de protagonismo

Ciudad de México.- Dirigentes nacionales y representantes de partidos políticos representados ante el Instituto Nacional Electoral llamaron a cerrar filas en torno a la unidad de México y a concretar, por encima de colores y/o protagonismos, una agenda nacional para hacer frente a la coyuntura internacional que vive el país.



Durante la sesión especial para conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, llamó a los partidos para que las elecciones del 4 de junio sean ese espacio de diálogo constructivo y propositivo, así como a aceptar las derrotas.



Además para que el debate público “sea tan intenso como sea posible y tan ríspido como sea necesario”, pero siempre en el marco de las reglas que la Constitución establece; “el consenso básico de los demócratas no puede ser sino la democracia, el reconocimiento del otro y el supeditar los fines a los medios legales y pacíficos”.



Córdova Vianello expresó que el consenso básico de los demócratas también es aceptar las derrotas y reconocer que las victorias son pasajeras y acotadas por otros poderes y por los votos emitidos por las otras opciones.



A su vez, los dirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, y de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales Magdaleno, convocaron a dejar atrás intereses partidistas y a velar por el bien de los mexicanos.



“Aquí el equipo se llama México”, dijo Ochoa Reza, quien reiteró su llamado a un gran acuerdo nacional “donde pongamos a un lado nuestras diferencias válidas como partidos políticos y pongamos en la mesa del diálogo los múltiples aspectos que nos unen como los patriotas que somos”.



Por esa razón, añadió, convocamos y también nos dejamos convocar a que las distintas fuerzas políticas encuentren las condiciones de tiempo y de lugar para que podamos reunirnos en la mesa a partir de un ánimo común, sin protagonismos y anteponiendo por adelante los intereses del país.



De cara a las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Colima, calificó como válida la competencia electoral que permita continuar el avance democrático del país y ofrecer a los electores un contraste entre las políticas públicas, pues son ellos quienes decidirán quién deberá gobernarlos.



En esa contienda democrática el PRI participará activamente, “pero esta convocatoria es distinta, lo que proponemos en la mesa es que podamos además de mantener la competencia democrática viva”.



Es decir, “poder reunirnos en la mesa del diálogo nacional para que de manera unida defendamos los más altos intereses de nuestra patria frente al contexto internacional difícil e histórico que enfrentamos”, añadió el líder nacional tricolor.



A su vez, Barrales Magdaleno dijo que ante la actual coyuntura internacional y la nacional es urgente hacer una revisión de un modelo económico.



Resaltó que para el PRD, los 100 años de la Constitución son un momento propicio “para dejar de lado nuestros colores, para poder cerrar filas y trabajar para retomar ese espíritu y valores que le dieron vida y causa a la Carta Magna y que evidentemente no se han materializado”.



Por ello, señaló que este es el momento para debatir, para poner argumentos sobre la mesa “y confirmar si el actual modelo económico es el adecuado” para poder hacer frente a la situación que enfrenta el país ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.



Antes, el secretario general del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, precisó en esta época de retos internos y de amenazas externas, “apostar por el futuro y devolverle la esperanza a nuestra ley fundamental será sin duda el mejor homenaje que le podamos ofrecer a los constituyentes de 1917”.



Lo anterior, agregó, frente a voces que de manera irresponsable llaman por una ruptura o por una refundación del Estado mexicano, “como si no tuviéramos historia, y las luchas del pasado no hubieran servido de nada”.