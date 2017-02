Legisladores agilizarán iniciativa preferente para revalidar estudios

Ciudad de México.- Senadores y diputados perfilan acelerar el análisis y votación de la iniciativa presidencial que permitiría que los estudios que realizaron mexicanos en el extranjero sean reconocidos en México. Descartan agotar los 60 días que les da la Constitución.



El Senado tiene 30 días para legislar, aunque ya perfilan que estará lista mucho antes para dar certeza a los connacionales amenazados por las políticas migratorias del presidente norteamericano, Donald Trump.



"A mí me gustaría que esto lo tuviéramos resuelto en menos de 2 semanas, me parece que esto debe ser una respuesta rápida del Congreso, del Senado, de la Cámara de Diputados a nuestros paisanos que están muy preocupados”, señaló el presidente del Senado, Pablo Escudero.



Y es que señalan que ante diferendo en las relaciones México - Estados Unidos, la propuesta es oportuna.



Emilio Gamboa, Coordinador de los Senadores del PRI, dijo “Si los deportan tengan las garantías y las facilidades rápidas para que tengan sus títulos o el reconocimiento de sus estudios. Se adelanta el presidente para tener todo listo por si se da el caso de que los deporten”.



Para el presidente de la Cámara de Diputados, la propuesta del Jefe del Ejecutivo tiene un objetivo “Se trata de estar preparados en el caso de que lleguen estudiantes mexicanos provenientes de los Estados Unidos y atenderles de la mejor manera”.



Una vez que el Senado resuelva la iniciativa preferente, la Cámara de Diputados tendrá otros 30 días para analizar y votar, aunque también podría ser en menos tiempo.



Por su parte, el líder de diputados del PAN, Makro Cortes, manifestó simpatía con la reforma a la Ley General de Educación en materia de Revalidación de Estudios.



“Se trata de derechos humanos, se trata de garantizárselos y a reserva de poderla estudiar con puntualidad, le damos la bienvenida a la iniciativa, la vemos con muy buenos ojos y además, es en un buen momento de atender de la mejor forma a todos nuestros connacionales, particularmente los que se encuentran viviendo en los Estados Unidos”, dijo el panista.



En tanto que en el PRI, su coordinador César Camacho comenzó gestiones para agilizar el trámite legislativo.



"He comentado ya con quienes integran la Comisión de Educación, todos estamos en la misma sintonía, auguramos una pronta dictaminación y aprobación en el Senado y estamos listos para abreviar el proceso de discusión y pronta aprobación de la minuta".



Por lo pronto, el Senado marcara la pauta para iniciar la discusión sobre la iniciativa presidencial.