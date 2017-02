Senadores panistas proponen reducir recursos a partidos políticos

Ciudad de México.- Los recursos excesivos de los que gozan los partidos políticos podrían experimentar ajustes importantes.



Los senadores del PAN presentaron una iniciativa que busca reducir de manera sustancial el financiamiento que reciben.



Pretenden en primera instancia eliminar las partidas para actividades primarias en tiempos no electorales que suman más de 4 mil millones de pesos otorgados por el INE y 2 mil 500 millones más que reciben de los 32 institutos electorales locales que se convierte en un doble financiamiento, entre otras medidas.



“Estamos hablando de cerca de más de 25 mil millones de pesos en los próximos tres años que podríamos ahorrarnos y podríamos evitar endeudarnos. Esta es la primera de una serie de iniciativas para evitar que México termine en una crisis de final de sexenio, como tristemente sufríamos en el pasado", dijo el senador panista Ernesto Cordero.



En la iniciativa proponen también que se incremente del 3 al 5 por ciento de la votación nacional emitida, la condición para que los partidos políticos puedan recibir financiamiento público.



“Para que un partido político pueda recibir apoyos del Estado para las campañas electorales tiene que acreditar al menos 5 por ciento de su votación, porque eso nos va a permitir una mayor representatividad, pero sobre todo que no pague el consumidor, que no pague el contribuyente, lo que implica un esfuerzo político de partidos que no tienen una suficiente representatividad en el sistema de partidos", señaló Roberto Gil Zuarth.



Lo fundamental, señalaron los legisladores panistas, es evitar que se subsidie de manera permanente a los partidos políticos con cargo al bolsillo de todos los contribuyentes.