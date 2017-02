Enfrentaré acusación, no he cometido delito: Tarek

Ciudad de México.- El diputado del PRI, Antonio Tarek, fue notificado ya formalmente del proceso de desafuero que se le sigue en la Cámara de Diputados para que responda ante la justicia por la acusación de peculado formulada en su contra por la Fiscalía del estado de Veracruz.



Pero al legislador no le preocupa, asegura estar limpio y dispuesto a enfrentar la acusación ante la Sección Instructora y ante la propia fiscalía.



"Estoy tranquilo, aquí estoy, no cometí un acto ilegal y estoy viniendo a la cámara a las sesiones como cualquier persona, se que es un tema incomodo pero aquí estoy y con mucho ánimo de salir adelante con el tema", afirmó el diputado priista Antonio Tarek .



Señalo que desconoce con precisión el contenido de la acusación y se dijo sorprendido del monto de 23 mil millones de pesos del supuesto desvío que le adjudica la fiscalía.



"No sé como calculan esa cifra, es desorbitante, es practicante la deuda de Veracruz, es algo que no me la voy a imaginar, sin embargo les pido que me dejen ver las acusaciones, ver el tema y que pueda darles una respuesta contundente, una acusación que sin duda pues no le veo que tenga un fundamento real".



Después de que fue notificado del juicio de desafuero en su contra, el diputado del PRI por Veracruz tiene 7 días para presentar pruebas a su favor ante la Sección Instructora.