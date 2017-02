Agustín Basave celebra decisión para mantener precios de la gasolina

Ciudad de México.- El exdirigente del nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Basave, celebró que se mantuvieran sin cambios los precios de las gasolinas y el diésel.

Ante la decisión señaló que "dio resultado el que la ciudadanía se manifestara, protestara y exigiera revertir el gasolinazo, lo cual me dio mucho gusto. Y además desmuestra lo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo, la política dejada solo a los partidos no funciona bien, tiene que estar la sociedad participando y presionando y empujando".

Así, el hoy diputado, aseguró que en el PRD pugnaron por revertir el llamado gasolinazo y aseguró que hoy lo que ha demostrado es que la Secretaria de Hacienda maneja el presupuesto con "absoluta discrecionalidad".