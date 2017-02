Freno al gasolinazo, necesario pero insuficiente: legisladores

Ciudad de México.- Ante la decisión del gobierno federal de no aumentar en este mes de febrero el precio de las gasolinas, legisladores calificaron la medida como necesaria para calmar el ánimo social, pero advierten que es insuficiente para revertir los efectos negativos que género el alza que entró en vigor el pasado mes de enero.



Para el diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, ““era obligado que atendieran esto, porque hay una afectación directa a las personas, al consumidor, no solamente de gasolinas, sino de bienes y servicios que utilizan energía como ya se está reflejando en diferentes precios”



Afirmó que para el PRD es urgente que el gobierno cancele en forma definitiva el incremento de las gasolinas porque no hay justificación para que se recurra sólo a posponer lo que más tarde volverá a impactar a los ciudadanos.



“No es suficiente, tiene que hacer una modificación a los “gasolinazos” en forma permanente. Hay formas, está comprobado. El grupo parlamentario les hizo corridas presupuestales en las que está demostrado que no es necesario el incremento del precio de la gasolina para obtener los 200 mil millones de pesos que están diciendo en diferentes formas”, sostuvo el legislador del PRD.



Por otra parte, en un comunicado de prensa, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, manifestó su respaldo a la medida de no aumentar en febrero las gasolinas pero exigió a las autoridades federales ir más allá de acciones temporales.



“El descontento social y los reclamos de la oposición han sido parcialmente escuchados por el PRI-Gobierno, y ahora se tiene que buscar bajar en un 50 por ciento el Impuesto Especial que se cobra a las gasolinas, a fin de que realmente haya una disminución del precio en beneficio de los consumidores y retomar el impulso que México vuelva a ser competitivo”, sostuvo el líder de los legisladores panistas.