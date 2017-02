Barbosa pide frenar gasolinazos de manera definitiva

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, celebró que se haya frenado el nuevo incremento a las gasolinas que aplicaría este 4 de febrero.



Sin embargo se pronunció porque los incrementos programados se frenen de manera definitiva.



Destacó que no puede haber unidad nacional cuando existen presiones económicas hacia la ciudadanía.



“Fue una decisión política que hay que celebrar, hay que decirlo así también, que esa decisión del Gobierno estuvo animada por lo que les estoy diciendo, por el llamado a la unidad nacional, lanzado a un pueblo agravado, pues no iba a funcionar. Le digo al Gobierno que si bien hay que celebrar esta decisión para este momento, no podrá ser diferente para los siguientes meses si es que la consideración es que el pueblo de México responda a los llamados de unidad al considerarse que no se le siga agraviando, comentó.



“Debe de cancelarse el aumento en los precios de la gasolina, finalmente ellos no dicen que cancelan la liberalización, ellos dicen "las variables de la fórmula hoy arrojaron que no es necesario el aumento" es lo que dijeron, es la forma para presentar una posición del Gobierno y no variar su decisión anunciada, tomada en la Ley de Ingresos y anunciada de manera permanente por la Secretaría de Hacienda, Economía básicamente".