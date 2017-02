Este mes, nuevas medidas de austeridad en Instituto Nacional Electoral

Ciudad de México.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, adelantó que este mes de febrero habrá un segundo paquete de medidas de austeridad en ese organismo.



Al dar un posicionamiento sobre el tema, luego de participar en el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, aseguró que la decisión de la Junta General Ejecutiva de reducir las remuneraciones económicas de sus miembros y de los consejeros es constitucional y legal.



“Es una medida legal y constitucional, insisto; pero, sobre todo, es una medida que entiende y que es sensible y solidaria con el difícil momento que atraviesan grandes sectores de nuestra población”, sostuvo.



No obstante, aclaró que el INE es respetuoso de los puntos de vista divergentes y de los casos en los que alguno de sus integrantes decida recurrir las decisiones ante instancias jurisdiccionales.



Recordó que el pasado 11 de enero se hicieron públicas las primeras medidas de austeridad que incluyeron la devolución de los mil 70 millones de pesos de la construcción del edificio del INE a la Secretaría de Hacienda.



Esto se suma al anuncio, de la reducción de los salarios, así como la cancelación de las prestaciones de telefonía celular para los miembros del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva el día de ayer.



Dijo que desde enero se informó que en febrero habría una nueva serie de medidas de racionalidad presupuestaria y austeridad, que son analizadas por la Junta General Ejecutiva para ser presentadas a la consideración del Consejo General.



“Lo que anunciamos y concretamos en días pasados como medidas de austeridad, forman parte de un primer paquete de medidas, con otras que serán hechas del conocimiento público en este mes de febrero”, remarcó.



Durante su intervención en el Congreso, dijo que gracias a la pluralidad del sistema político mexicano hoy se presentan fenómenos típicos de las democracias: elecciones competidas, resultados electorales inciertos y no siempre predecibles.



Asimismo, alternancia en el poder, falta de mayorías parlamentarias, gobiernos divididos y un sistema de partidos plural y diverso.