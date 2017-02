Conmemora EPN centenario de la Constitución

Querétaro, Qro.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, comentó que la ley fundamental se ha transformado, para responder las necesidades de nuestro tiempo.



En el acto conmemorativo, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado de unidad al país.



El mandatario enfatizó que la Carta Magna fomenta la participación ciudadana y que promueve tanto el diálogo como el entendimiento entre la sociedad.



El Jefe del Ejecutivo realizó de la firma del decreto de Reforma Constitucional en materia de justicia cotidiana y clausuró la muestra itinerante coordinada por las Fuerzas Armadas.



Entre los oradores estuvo el presidente de la Cámara de Senadores, Pablo Escudero, quien recordó que hace 100 años se redactó un documento que significó un paradigma de avanzada en el mundo.



Señaló que la Revolución respondió a un rechazo a la dictadura y el anhelo social, además de un llamado a la renovación del poder político, además de una batalla para dar voz y garantías para quienes no tenían voz.



En su intervención, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Bolaños Aguilar, enfatizó la importancia del proceso de la creación de la Constitución de 1917 y de sus logros en materia social, laboral y educativa.



El legislador enfatizó que se debe cerrar la brecha entre lo que dice la norma y la realidad. Además de realizar un llamado a la unidad nacional.



El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, dijo que nuestro destino como nación encuentra guía en el texto de 1917, y con ella nos decidimos a ser México y por ella, somos México.



Vivimos en una sociedad plural y democrática, pero a todos nos debe unir el conjunto de principios y valores constitucionales.



Por su parte, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, comentó que este día nos reúne la memoria, pero también la mirada. Se reúne para conmemorar y reflexionar el pasado y acordar el futuro.



La Constitución de 1917, no solo una ruptura, es el espíritu libertario del documento que funda la mexicanidad.



El mandatario local comentó que la República enfrenta momentos de definición, y la Constitución nos da la fuerza para estar unidos. El muro de la intolerancia se derrumba con el mazo de la libertad .



En su turno, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, dijo que es el establecimiento de un nuevo orden legal que incorpora lo derechos sociales y funda el sistema presidencialista.



Es destacable el apego a la legalidad de nuestras fuerzas armadas, siempre leales a México. La exigencia democrática dio paso a nuevas reglas en materia de competencia política, donde se da paso a la alternancia en el año 2000, comentó.



Dicha alternancia generó un nuevo reparto de responsabilidades, por lo que se reconoció que eran más necesarios los consensos, lo que explica el surgimiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores.



Necesitamos el acuerdo de muchos, para tener más y mejor democracia, fortaleciendo el estado de Derecho, donde prevalezca la igualdad. Estamos en un momento de desafío histórico que nos exige mayor unidad.



En el acto se realizo la transmisión de la propiedad del inmueble del Teatro de la República al Senado de la República, ya que este recinto era propiedad de un particular.



Como parte de las conmemoraciones, el gobernador del Banco de México presentó el billete y la moneda conmemorativa del Centenario de la Constitución. Además se canceló el timbre postal conmemorativo de estos 100 años de la Constitución.



Además se guardó un minuto de silencio en memoria de los constituyentes de 1917.