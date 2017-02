PRD descarta imposición para definir candidato en Edomex

Ciudad de México.- El PRD definirá su proceso de selección de candidato en el Estado de México como lo ha determinado, “consultará a los ciudadanos través de su participación” y no a través de una imposición, como en otros partidos.



El secretario electoral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Octavio Martínez Vargas, expuso que en el proceso interno esperan la participación de más de medio millón de personas y postularán al mejor candidato entre cinco aspirantes que hay.



Por otro lado sostuvo que experredistas que se han adherido a otros partidos en el estado no tienen ninguna representación social, su salida no afecta al partido "y son personas señaladas por actos de corrupción y por desvío de recursos".



Indicó que dichas personas simple y llanamente no tienen ninguna representación social, no son liderazgos territoriales ni municipales y su salida no representa ningún daño ni afecta al Partido de la Revolución Democrática (PRD).



Mediante un comunicado, apuntó que sólo refleja la adhesión a las filas de otros partidos de actores señalados por actos de corrupción, por desvío de recursos públicos, a quienes se les han iniciado procesos de naturaleza administrativa y penal.