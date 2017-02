Inhabilitarán 20 años a servidores públicos que ayuden a fuga de reos

Ciudad de México.- Por unanimidad de 406 votos, la Cámara de Diputados aumentó las penas administrativas para los servidores públicos que faciliten la fuga de un reo o sean parte de una organización delictiva.



Para ello, reformaron los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal.



Se establece aumentar de 5 a 20 años la inhabilitación para ocupar cargos públicos a los servidores que favorezca la evasión de algún detenido, procesado o condenado.



La misma pena se impondrá a quienes hayan sido o sean servidores públicos de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, reserva o en activo, y pertenezcan a alguna banda delictiva.



"Se trata de castigar con mayor decisión a quienes traicionan la confianza de los ciudadanos y desprestigian la imagen de las instituciones gubernamentales. Nada ni nadie por encima de la ley", sentenció el priista Álvaro Ibarra Hinojosa, presidente de la Comisión de justicia de la Cámara de Diputados al fundamentar el dictamen.



A la prohibición de ocupar cargos públicos se sumarán las sanciones de tipo penal que se acrediten por el delito cometido.



Carmen Victoria Campa de Nueva Alianza señaló "La fuga de reos deja al descubierto, no solo la complicidad de servidores públicos de diversas instituciones de seguridad y de procuración de justicia, sino también el grave problema de corrupción que se vive en el sistema penitenciario".



A pesar de que se reconoce que aumentar las sanciones no es garantía de que el delito disminuya, se considera una sanción ejemplar al prevenir las conductas delictivas entre los trabajadores del estado, ya que estos tienen acceso a instalaciones, sistemas, y documentos, que facilitan la fuga de un reo, como del Chapo Guzmán.



"No puede un secretario -en este caso el secretario de Gobernación- estar cargando con los problemas de política interna del país y a su vez estar cargando con los temas policiales y penitenciarios de nuestra nación. Creo que es ahí en donde debemos crear verdaderos sistemas de prevención de estas fugas", consideró Arturo Santana, diputado del PRD.



En tanto que para José Hernán Cortes, diputado del PAN, "La iniciativa que hoy se vota no resuelve el problema de los incentivos criminales pero sí contribuye a dar un paso al señalamiento de que se debe hacer más para erradicar la estela de impunidad que permea en la sociedad mexicana".







El dictamen se envió al Senado de la República para su validación