Ante amenaza a remesas plantean impuesto a ganancias de empresas norteamericanas

Ciudad de México.- Ante la propuesta en Estados Unidos de imponer un impuesto del 2 por ciento a las remesas, plantean en México aplicar la Ley del Talión y aplicar impuestos de 2% a las utilidades de empresas norteamericanas.



El presidente de la Comisión de Relaciones de la Cámara de Diputados, el priista Víctor Manuel Giorgana, refrendó su rechazo a que mediante cualquier vía se pretenda que los mexicanos paguen el muro de Trump en la frontera con México.



El legislador del PRI reconoció que hoy la relación entre México y Estados Unidos es diferente a hace tres años, “pasó de la cooperación y el respeto mutuo a una confrontación”.



Sostuvo que Cámara de Diputados de México responderá puntualmente a cada acción que se tome en Estados Unidos, particularmente, pon la Cámara de Representantes.



“Hoy mismo amanecimos con la noticia de que le representante Mike Rogers, me parece que sordo, verdaderamente sordo o no ha leído la postura del pueblo de México que no pagaremos un centavo para la construcción del muro, habla sobre la presentación de una iniciativa para gravar con el dos por ciento de impuesto a las remesas que envíen los mexicanos hacia este país”, dijo.



“Nosotros le decimos, esperamos con toda atención a que planteé esa iniciativa porque entonces la Cámara de Diputados va a presentar una iniciativa para gravar en la misma proporción los 20 mil millones de dólares de toma de utilidades de las empresas americanas que se regresan anualmente a los estados unidos”, dijo el legislador del PRI.



Durante la inauguración del foro: “Escenarios y perspectivas de la relación México-Estados Unidos”, organizado por la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, también le respondió a John Kelly quien señaló que México estaría mejor si Estados Unidos le ayuda a combatir la siembra de opio.



“Nosotros le decimos, que apreciamos esa ayuda pero queremos también espacios para ayudarles a los americanos, ustedes saben, que del opio se obtiene la heroína y que los americanos son los principales consumidores de heroína”, dijo.



“Si vamos a aceptar la ayuda siempre y cuando vayamos a ayudarles a que el consumo que ellos tienen de heroína disminuya notablemente. Entonces estamos hablando de pares”, respondió el legislador.



El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, manifestó la decisión de la Cámara Diputados de emprender un diálogo permanente con la Cámara de representantes de Estados Unidos pero dejó en claro la firme decisión de México de defender a los connacionales y desplegar un activismo internacional tanto en Estados Unidos como en el mundo para defender a los intereses y los derechos de nuestros país y los ciudadanos.