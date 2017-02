Legisladores tienen simpatía por propuesta de gravar utilidades en empresas de EUA

Ciudad de México.- La propuesta de establecer un impuesto de 2 por ciento a las utilidades que las empresas norteamericanas envíen a Estados Unidos, como respuesta a la pretensión de gravar las remesas de mexicanos, genero diversas reacciones entre diputados.





El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, dijo que imponer impuestos como medida reciproca plantea un escenario complicado pero no descartable ante la necesidad de defender los derechos de los connacionales.





“Son escenarios muy complicados, son escenarios que meterían en una situación muy difícil a ambos países y son escenarios no deseables pero, por supuesto que, si la intención de las decisiones de aquel lado van en torno a no a gravar sino agredir a los intereses legítimos de nuestros paisanos que viven allá y de los mexicanos que estamos aquí, pues tendremos que actuar en consecuencia y debemos tomar las decisiones que sean necesarias”, puntualizo el líder de la Cámara de Diputados.





Bolaños se pronuncio porque no prospere la propuesta de gravar las remesas, pues esto generara un conflicto internacional, ya que estas no solo llegan a México.



Para el Coordinador de los diputados del PRI, Cesar Camacho Quiroz, es viable pero se tiene que revisar con cuidado y buscar el consenso del resto de las fuerzas políticas.





“Lo vemos posible, pero es temprano, es prematuro decir que así ocurrirán las cosas, creo que son acercamientos, son planteamientos, hay que revisarlos con cuidado, hay que consensuarlos con otras fuerzas políticas, hay que mantener contacto con el Ejecutivo federal…Creo que el Poder Legislativo tiene que protagonizar este nuevo tiempo en las relaciones con los Estados Unidos. Hoy parece que hay amagos frecuentes, varios, el Poder Legislativo estará siempre pendiente”, manifestó el líder priista de San Lázaro.