Ricardo Anaya se reúne con miembros de la comunidad mexicana en EUA

Ciudad de México.- El Presidente Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, se reunió con migrantes mexicanos en Houston, Texas, así como con activistas, abogados y representantes de la comunidad, a quienes expresó el apoyo del partido ante las acciones del presidente Donald Trump.



Anaya Cortés recorrió diversos centros de trabajo de la industria restaurantera, de servicios y de la construcción, donde laboran mexicanos. Durante sus encuentros y recorridos por esa ciudad, Anaya Cortés expresó que los mexicanos migrantes “no están solos” y que “todo México está pensando en ellos”.



"Me queda muy claro que ante las amenazas de Donald Trump, de realizar deportaciones masivas, lo que ustedes necesitan no son discursos ni rollos políticos. Lo que necesitan son programas concretos de protección migratoria y asesoría legal. Que toda la red consular, que por cierto es la más grande que un país tiene en otro, esté dedicada en cuerpo y alma a esas labores. Y que sepa Donald Trump que no están solos. Porque todo México está con ustedes”, dijo Anaya Cortés a representantes de migrantes mexicanos en Estados Unidos.



Actualmente, alrededor de 37 millones de residentes en Estados Unidos son de origen mexicano. De ellos, casi 12 millones son inmigrantes nacidos en México, otro tercio son mexicanos de segundas generaciones y el último tercio es descendiente de mexicanos.



Según el Pew Research Center, aproximadamente 5.8 millones de mexicanos en Estados Unidos son indocumentados. En diez millones de hogares estadounidenses hay por lo menos un residente mexicano.



Ricardo Anaya adelantó que se brindará asesoría jurídica y se buscará aumentar el presupuesto de la red consular a través de los legisladores federales del PAN, así como los recursos destinados a los diferentes programas de apoyo y atención a migrantes.