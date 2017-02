PAN exige comparecencia de Videgaray ante el pleno de Cámara de Diputados

Ciudad de México.- A la luz de las dificultades en la relación México- Estados Unidos, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados pidió la comparecencia del Canciller Luis Videgaray, a fin de que explique a los legisladores las gestiones que ha realizado para defender los intereses del país y de los migrantes mexicanos frente a las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Federico Doring, Vicecoordinador de los diputados federales del PAN, presentó ante la Junta de Coordinación Política de San Lázaro la solicitud formal para acordar la comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados. Además se pide que esta se lleve a cabo bajo protesta de decir verdad, debido a la importancia que tiene el tema para el país y, en especial, para el Poder Legislativo.



El Legislador panista señalo que ante las acciones que Donald Trump ha tomado en contra de México como las deportaciones, el muro fronterizo, y las acciones en torno a renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) es necesario que el Secretario de Relaciones Exteriores informe la estrategia que se lleva a cabo y los avances que se tienen en la negociación, ya que no se notan las acciones positivas para México y sus ciudadanos.



Dijo que es preocupante que lo único que se sepa son las agresiones de Trump contra nuestro país, por lo que el Congreso no puede ser solo un espectador de las “pifias” que se cometen en la Política Exterior cada semana.

“Cada vez que va a Estados Unidos, genera nuevos desencuentros. Ahora, si participó o no en el discurso, es la nueva nota, pero es increíble que cada vez que él está en Estados Unidos se generan malas noticias para nuestro país. No logra contener la agresión verbal de Trump, no logra evitar que insulten al pueblo de México y no logra que cumpla la palabra que Trump le empeñó a Peña Nieto de no hablar del muro. Me parece que no tiene nada que decir que haya hecho bueno, todo lo que ha hecho, lo ha hecho mal”, sostuvo el diputado Doring.



El vicecoordinador del PAN, confió en que el próximo lunes la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que preside el perredista Francisco Martínez Neri, apoye la petición para la comparecencia de Luis Videgaray, ya que el tema es obligado.