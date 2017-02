Ricardo Anaya dialoga con Angela Merkel

Ciudad de México.- Mediante un comunicado de prensa, se informó que el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, dialogó por espacio de una hora con la canciller alemana, Angela Merkel, a quien planteó los nuevos escenarios que México enfrenta tras el triunfo de Donald Trump, así como el papel de Acción Nacional para fortalecer al país y a los mexicanos.





“Nuestro país atraviesa por un momento muy complicado y Angela Merkel es una líder muy sensible a nuestra circunstancia. Ella escuchó con enorme interés nuestra posición de rechazo hacia el muro que Donald Trump pretende construir, nuestras inquietudes sobre eventuales barreras en materia comercial, así como nuestra oposición a las deportaciones masivas que ha anunciado el Presidente de Estados Unidos y que traen consigo la trágica separación de las familias mexicanas que viven ese país. Angela Merkel enfatizó que los muros no son la solución a los problemas migratorios que deben ser abordados desde sus causas más profundas”, detalló.





Anaya y Merkel coincidieron en la importancia de promover el comercio libre y justo entre las naciones como el camino hacia la prosperidad. Ella expresó su cariño y respeto hacia el pueblo de México.



Ricardo Anaya expuso a Angela Merkel la importancia de que México construya nuevas alianzas en el mundo, para así evitar la sobredependencia de un solo mercado, como hoy ocurre con Estados Unidos.





“En el PAN nos hemos propuesto fortalecer alianzas con quienes compartimos valores y visión, pues ante la coyuntura actual no bastan los llamados a la unidad nacional”, dijo Anaya al recordar que entre los aliados que el PAN tiene en el mundo están los partidos que integran la Internacional Demócrata de Centro (IDC), a la que pertenecen el PAN y la CDU de Angela Merkel.





El dirigente panista señaló que entre los valores que comparte con Angela Merkel están la democracia, el comercio libre y justo, así como el respeto a la dignidad de todas las personas. Valores que hoy, más que nunca, deben ser defendidos.