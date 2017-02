Arranca Parlamento Infantil 2017 en la Cámara de Diputados

Ciudad de México.- El Décimo parlamento de las niñas y los niños de México 2017 arrancó con 300 niños del pais que ocuparon las curules de la Cámara de Diputados, por lo que se convirtieron en legisladores.





Ellos representan a los 300 distritos electorales de las 32 entidades federativas del país; con cantos y porras corearon a sus entidades.





Por otro lado, la presidencia del parlamento infantil recayó en Ashley Gómez Lorenzana, de la Ciudad de México, quien tomó protesta a sus compañeros.

En tanto, con un "sí protesto", fueron las palabras que dejaron escapar en el salón de sesiones los pequeños al asumir el cargo de diputados infantiles.



Así, la pequeña Ashley Gómez hizo el toque de campana: "Se declara formal y legalmente iniciado el 10o. parlamento de las niñas y los niños de México 2017", dijo la presidenta del parlamento infantil en el recinto de San Lázaro.





Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños, señalo que en esta ocasión el Parlamento Infantil 2017 esta integrado en su mayoría por mujeres: "este parlamento es 72 por ciento niñas y 28 por ciento niños."





Ante diputados, senadores y servidores públicos, los pequeños no titubearon en hablar de sus preocupaciones: "quien ama a su patria, no la lástima, no la hiere, no la pisotea, no la maltrata. Por favor, señores legisladores, chequen bien antes de decidir la distribución de todos los impuestos porque esos son para mejorar todo el país, desde el sur hasta el este y noreste", sentenció Emiliano Guerrero Méndez, diputado infantil por Guanajuato.





Por su parte, Magali Estefanía Gómez Quezada, diputada infantil de Veracruz dijo: "propongo que haya más vigilancia en las escuelas, que los adultos pongan más atención con los niños en redes sociales".





También plantearon su preocupación por la inseguridad.

Y así como un "los niños debemos de ser libres, que ya no haya más inseguridad" fue referido por Axel Valencia Albarrán, diputado infantil de Morelos.







En tanto que la diputada del Estado de México, Janet Santana Ávila habló de la educación, y sobre "que los gobiernos cumplan con sus obligaciones, una de ellas la educación de calidad, y nosotros, los niños, responderémos con buenos resultados".







Bajo esta dinámica será como los 300 diputados infantiles legislarán durante una semana en comisiones y presentarán propuestas para que la Cámara de Diputados legisle sobre los temas que les preocupen.





Los diputados infantiles participaron en el izamiento de la bandera y se tomaron la foto del recuerdo en la entrada principal de la Cámara de Diputados.

Y el entusiasmo de los pequeños no paró. "Esos que vienen por ahí hey, hey, son puebla, hey, hey, son Puebla" fue lo que corearon los diputados infantiles por la entidad mexicana.