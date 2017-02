Diputados buscarán frente con países latinoamericanos contra Trump

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados busca reunión con embajadores de países latinoamericanos acreditados en México para hacer un frente de unidad regional en contra de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afectan a todos los países de América Latina.



El panista Javier Bolaños, presidente de la mesa directiva de San Lázaro, informó que en las próximas horas entrarán en contacto con los diplomáticos latinos, a fin de concretar una fecha para la reunión, que se celebraría en la Cámara de Diputados.



Reiteró que hay señales favorables de los gobiernos latinoamericanos para generar un pronunciamiento conjunto de unidad en contra de las acciones de Trump, ya que estas no solo atentan contra el interés de México y de sus migrantes sino de toda la región.



“En primera instancia, intercambiar cuáles son las percepciones que ellos tienen de lo que está pasando. Yo reitero, lo que está haciendo el gobierno norteamericano en contra de nuestro país debe entenderse como un tema que se extiende a todos los países de Latinoamérica y, en ese sentido, me parece que debemos intercambiar opiniones y sacar algún comunicado conjunto”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados.



Por otra parte, calificó como “muy positiva” la marcha que se realizo este domingo en contra de las acciones de Donald Trump.



Bolaños dijo que no comparte la idea de quienes han señalado que la marcha fue un fracaso ya que señaló que son esfuerzos ciudadanos que se producen en un momento muy importante para la vida de nuestro país.